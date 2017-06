Moord in Molenschot voor de rechter

BREDA - De rechtbank in Breda behandelt vandaag de moord op Hugo van Houten (27).

Van Houten werd in de zomer van 2015 geliquideerd in Molenschot. Algemeen wordt aangenomen dat het een afrekening was in de onderwereld: slachtoffer en verdachte hadden banden met motorclub No Surrender. Maar de exacte achtergronden zijn onduidelijk.



Vakantie met zwangere vriendin

Van Houten woonde in Capelle aan den IJssel. Hij zat in de zomervakantie van augustus 2015 op de camping in Molenschot met zijn zwangere vriendin. 's-Avonds op 17 augustus werd hij onder vuur genomen op de Broekstraat in Molenschot. Hij stierf ter plekke.



Kort na de moord was er een stille tocht. volkszanger Jeffrey Heesen droeg een nummer aan hem op.



Verdachte op de vlucht

De politie kwam er achter dat de verdachte een Tilburger was. Sooi de C. (43) was op de vlucht. Er volgden een tv-oproep, een vermelding op de nationale opsporingslijst en een Europees aanhoudingsbevel.



De C.zat in Roemenie, werd in oktober 2016 opgespoord en naar Nederland teruggehaald.



In februari kwam hij al even voor de rechter. Vandaag is het proces inhoudelijk en wordt er mogelijk meer bekend over de gebeurtenissen van toen.