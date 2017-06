1 op 8 Brabantse boeren benaderd door criminelen voor duistere praktijken

BREDA - Brabantse boeren krijgen op grote schaal te maken met criminelen die hun schuur of loods willen gebruiken voor duistere praktijken. Zeker 13 procent is weleens gepolst om hieraan mee te werken en een kwart zegt verhalen te kennen van collega’s. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant waarbij agrariërs anoniem is gevraagd naar ervaringen. Vertaald naar de praktijk zou het gaan om ongeveer 1300 boeren die benaderd zijn door criminelen.

Opsporingsdiensten zien vooral de laatste jaren met lede ogen aan hoe bewoners van het platteland doelwit zijn van criminele bendes met louche plannen. De mensen worden benaderd voor hun lege schuur of loods, gebouwen die zich goed lenen als hennepkwekerij of drugslab. Criminelen struinen hiervoor de advertenties af op internet of verkennen de afgelegen gebieden met hun auto.



Begin dit jaar deed de politie nog een inval bij een veehouder in Baarle-Nassau, waar een groot amfetaminelab werd ontdekt. Andere voorbeelden zijn die van een xtc-lab in een schuur aan de Nederweertseweg in Someren, een drugslab op het erf van de CDA-penningmeester in Leende en een ontdekking bij een varkensboer in Stevensbeek.



Boeren lastig te paaien

De afgelopen maanden vroeg Omroep Brabant 210 Brabantse agrariers anoniem naar hun ervaringen. We kregen van 123 boeren een reactie. Uit de steekproef blijkt dat zeker 13 procent weleens is benaderd voor zijn schuur of loods. In de praktijk zou dat neerkomen op 1300 Brabantse boeren.



Criminelen wilden de ruimtes huren en inrichten als hennepkwekerij of drugslab. In sommige gevallen hadden ze andere plannen, zoals het optuigen van een illegale sigarettenfabriek. Alle gepolste boeren uit ons panel hebben het aanbod afgeslagen.

Vaak worden agrariërs persoonlijk benaderd. Vorig jaar dook een nieuw fenomeen op: de brief uit de onderwereld, verstuurd aan een onbekend aantal boeren.



Uit deze zogeheten wietbrief, in handen van Omroep Brabant, blijkt dat criminelen bereid zijn om soms wel tienduizenden euro’s per kwartaal aan huur te betalen. 84 procent van de boeren zegt hier nooit op in te zullen gaan. 2 procent zou ‘ja’ zeggen, de overige 14 procent twijfelt.



Criminelen aan huis

Ook boer Ad uit Drunen werd gevraagd om mee te werken. Hij kreeg geen brief. Bij hem kwamen de criminelen gewoon aan huis, volgens de politie de meest gebruikelijke manier van benaderen. Boer Ad zwichtte niet. Anderen deden dat wel. Hoe groot die groep is, dat is moeilijk te zeggen. Soms wordt er eentje opgepakt.