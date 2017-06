Diesel op de A58 bij Sint-Annabosch, vrachtwagen met pech zorgt voor file

BREDA - Op de A58 staat vrijdagochtend ruim tien minuten file richting Breda door een defecte vrachtwagen bij knooppunt Sint-Annabosch. De rechterrijstrook is afgesloten.

De file op de A58 is om kwart voor negen opgelost, zegt Rijkswaterstaat. De vrachtwagen is al geborgen, maar de weg moet nog worden gereinigd omdat er diesel is gelekt.



Ook op de A27 bij Breda is het drukker dan gebruikelijk. De weg is daar inmiddels weer vrij.