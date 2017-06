Kleuter mishandeld in stadsbus Eindhoven, politie zoekt ouders en getuigen

EINDHOVEN - Een kleuter is twee weken geleden volgens de politie ‘uit het niets’ mishandeld in een stadsbus in Eindhoven. In bus 4 die op weg was van het station in Eindhoven naar de buurt Heesterakker werd het kind, vermoedelijk door zijn moeder, met zijn hoofd hardhandig tegen een stang geslagen. Het slachtoffertje moest vervolgens overgeven. De politie brengt de mishandeling nu pas naar buiten.

De politie meldt de mishandeling op Facebook. In het bericht heeft de politie het over een gezin (man, vrouw en twee kinderen) dat op zaterdagavond 17 juni rond kwart voor acht in bus 4 richting Heesterakker zat.



Zowel de overige passagiers als de chauffeur waren volgens de politie nogal onder de indruk van het voorval.

Het gezin zou in de wijk Vaartbroek wonen. Er zijn beelden van de mishandeling. Deze worden door de politie bekeken.

De politie is op zoek naar de man en vrouw, vermoedelijk de ouders van het kind. Ook komt de politie graag in contact met mensen die meer weten van de mishandeling.