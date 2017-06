Dit moet je zien! Efteling deelt onride-video's van Symbolica

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft vrijdagochtend onride-video's gepubliceerd van de nieuwe attractie Symbolica. Het gaat om drie verschillemde routes in de darkride: 'Schattentour', 'Heldentour' en 'Muziektour'.

Het sprookjespark houdt met de publicatie van de beelden de regie in eigen handen. Journalisten mogen pas vrijdagmiddag beelden maken in de attractie.



Familieattractie

Symbolica gaat zaterdag open voor het grote publiek. De overdekte familieattractie is vergelijkbaar met Droomvlucht en Fata Morgana.



Met een investering van 35 miljoen euro is Symbolica de duurste Efteling-attractie aller tijden.