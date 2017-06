Sportvisser krijgt mes op de keel, overvallers gaan ervandoor met visspullen in Asten

ASTEN - Een sportvisser is donderdagavond op de Kanaalweg in Asten onder meer beroofd van zijn visspullen. Toen de visser rond zeven uur zijn spullen aan het uitpakken was, werd hij van achteren vastgepakt en werd hem een mes op de keel gezet. Vervolgens werden zijn visspullen, portemonnee, telefoon en autosleutels afgepakt.

De politie is op zoek naar twee overvallers. Zij zouden er vandoor zijn gegaan in een donkerblauwe Ford Focus station, een oud model. De auto had een witte nummerplaat. Deze was gedeeltelijk afgeplakt.

De daders zijn langs het kanaal weggereden in de richting van Helmond.



Signalement: 'sportschooltypes'

De politie heeft een signalement van de verdachten verspreid. Het gaat om een blanke man van rond de 35 jaar met een ‘bolle kop’ en een stoppelbaardje, iets langer dan 1,80 meter. Een 'sportschooltype'. Hij sprak gebrekkig Duits, mogelijk Pools, en droeg een wit T-shirt en een zwarte Adidas-broek met witte strepen.

De tweede verdachte is ook een blanke man die ook wordt omschreven als sportschooltype, mogelijk Pools of Roemeens. Hij droeg crèmekleurige bovenkleding en een donkere broek.