Breda Live mag doorgaan, maar de optredens moeten wel een half uur eerder stoppen

BREDA - Breda Live gaat volgend week gewoon door. De optredens moeten zowel vrijdag als zaterdag wel een halfuur eerder stoppen. De laatste artiest moet uiterlijk om elf uur ’s avonds klaar zijn met zijn toegift. Tot nu toe duurde het evenement op het Chasséveld in Breda tot halftwaalf.

Dat heeft de rechter in Breda beslist in het kort geding dat door de omwonenden was aangespannen vanwege de geluidsoverlast voor hun voordeur tijdens de evenementen.

Ongeveer honderd onwonenden wilden dat de vergunning voor het evenement zou worden ingetrokken.

Negende editie

Het evenement wordt op 7 en 8 juli voor de negende keer gehouden. Voor het eerst duurt het muziekfeest twee dagen in plaats van één.



Vorig jaar kwamen er 15.000 bezoekers en dit jaar is er dus ruimte voor 30.000 festivalgangers. Artiesten die optreden zijn onder meer Marco Borsato, Racoon en Hardwell.