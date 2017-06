Vijf moslima's (en een kip) maken voorstelling Zeventien

TILBURG - Zeventien! De leeftijd van net geen kind meer, net nog geen volwassene, te groot voor een servet te klein voor een tafellaken. In haar voorstelling 'Zeventien' doet regisseur Eva Line de Boer er nog wat extra's mee. Ze maakt de voorstelling met vijf moslima's. Een zeventienjarige zit tussen twee levensfase's in; een 17- jarige moslima in Nederland groeit op in, of tússen, twee culturen.

Maandenlang hebben ze er aan gewerkt en zondag is in Tiburg de première. De meiden hebben zelf veel materiaal voor de voorstelling gemaakt. Stukjes uit hun leven komen voorbij.





In een scene staat de Tilburgse Tugçe Yavuz trots naast drie meisjes gekleed in het wit en lichtblauwe kostuum dat veel jongentjes dragen tijdens hun besnijdenis. Tugçe: "Bij zo'n besnijdenis gaat alle aandacht naar de jongens. De meisjes vallen dan buiten de boot. Ik vind dat dat moet veranderen!"Het zijn pittige dames. Ze zijn moslima's en ze hebben een andere kleur dan veel anderen Nederlanders. Daar zijn ze meestal trots op maar ze vinden het jammer dat veel Nederlanders hen alleen als moslima's zien terwijl ze toch zo veel meer zijn.Tugçe: "Ik ben wereldburger, ik ben vrouw, ik ben achttien, ik kan nog van alles zijn. Niet al die deuren sluiten."Haar collega-actrice Ayisha Ciddique knikt. "Ik doe het zelf ook, mensen in vakjes stoppen. Ik denk dat deze voorstelling een goede manier is om elkaar te leren kennen. Ik zou het leuk vinden als mensen na afloop dingen aan me komen vragen."Regisseur Eva Line de Boer pakte al die verschillende werelden in kleine containers op wieltjes. Bij elk verhaal wordt er een andere het toneel op gerold. In een ervan zit een levende kip met voedsel en water. Ze hoort bij de scene waarin Siddique dromerig een dans doet met haar container (en de kip) terwijl ze praat over de verschillen tussen mannen en vrouwen.Eva Line maakt 'Zeventien' voor Het Zuidelijk Toneel. Het is technisch een ingewikkelde voorstelling met de verhalen van de moslima's, de rijdende containers en een geluidsband waarop ook weer gesprekken te horen zijn. Alles moet precies passen en dat gaat niet vanzelf.Eva Line: "Dit zijn meiden die zo ontzettend veel te bieden hebben. Ik hoop wel dat duidelijk wordt dat je daar niet om heen moet lopen vanwege een godsdienstige reden."'Zeventien' gaat zondag in première in Tilburg. De voorstelling is in augustus ook te zien op De Boulevard.