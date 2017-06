Nog geen besluit over 380 kV-tracé in West-Brabant

DEN HAAG - Het besluit van demissionair minister Henk Kamp over het 380 kV-tracé door West-Brabant laat nog even op zich wachten. De demissionair minister van Economische Zaken zou uiterlijk vandaag laten weten of de noordelijke variant doorgaat.

Volgens een woordvoerster van het ministerie heeft Kamp over bepaalde aspecten meer informatie nodig voordat hij het besluit naar de Kamer kan sturen. Om welke informatie het precies gaat kan de woordvoerster niet zeggen. Naar verwachting laat het besluit niet lang meer op zich wachten.



Noordelijk tracé

De provincie en de gemeenten in West-Brabant adviseerde het ministerie eerder deze maand om de hoogspanningslijn van Zeeuwse Rilland naar Tilburg via het noorden te laten lopen.



De verbinding moet via de Brabantse Wal, Roosendaal-Borchwerf, langs de A17, via Hooge Zwaluwe en Loon op Zand worden aangelegd. Het zuidelijke tracé via onder meer Etten-Leur en Breda zou een te grote aanslag op de natuur zijn. Begin 2022 moet begonnen worden met de bouw van de 380 kV-lijn.