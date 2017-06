NAC neemt middenvelder Rai Vloet over van PSV

BREDA - NAC Breda heeft zich per direct versterkt met Rai Vloet. De 22-jarige middenvelder wordt definitief overgenomen van PSV en tekent in Breda een contract voor drie seizoenen. Dat meldt de eredivisieclub vrijdag op de website.

Vloet stond vrijdagochtend al op het trainingsveld in Zundert.

De middenvelder maakte in 2013 zijn debuut in Jong PSV tegen FC Den Bosch. Een jaar later maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren. In de tweede helft van dat seizoen werd hij verhuurd aan SC Cambuur.



Afgelopen seizoen speelde Vloet op huurbasis voor FC Eindhoven. Voor die club scoorde hij twaalf keer. Rai is de zoon van Wiljan Vloet die manager Voetbalzaken is bij FC Den Bosch. Technische directeur Hans Smulders: "Rai is een veelzijdige speler die zowel op het middenveld als in de aanval kan spelen. Met hem in de selectie voegen we scorend vermogen toe aan de midden- en aanvalslinie.”