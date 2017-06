Oud-studenten TU Eindhoven komen met eigen zonneauto

EINDHOVEN - Oud-studenten van de Technische Universiteit Eindhoven komen met een eigen zonneauto. De elektrische wagen heet de Lightyear One en kan tot 800 kilometer rijden op één batterijlading. De start-up van de oud-studenten is ontsproten uit het Solar Team van de universiteit.

Tessie Hartjes is een van de oprichters van het nieuwe bedrijf, dat toepasselijk Lightyear heet. “We willen echt de stap maken van een technisch hoogstandje naar een conventionele consumentenauto”, legt ze uit.



De auto werd donderdag onthuld in een teaser. Het design is bedacht door een bedrijf uit Italië. Toch is het nog helemaal niet duidelijk hoe de auto er daadwerkelijk uit gaat zien – los van de structuur van het dak, waarin de zonnepanelen worden verwerkt.



"Pas als een prototype bestaat weten de mensen wat ze krijgen", beaamt Hartjes. Het bedrijf kopieert daarmee het Tesla-model. “Dus de mensen zijn er al een beetje aan gewend. Bovendien, voordat we lanceerden hadden we al vijf auto’s verkocht. Daar zijn er na gisteren nog tien bijgekomen.”Wie er eentje wil, moet diep in de buidel tasten: de Lightyear One gaat volgens Hartjes 119.000 euro kosten, en die prijs is zonder btw. “Dat is ook de reden dat we nu al naar buiten treden met het bedrijf: zodat we alvast het geld kunnen ophalen om zelf een assemblagelijn op te zetten.”“We willen een gezond en sterk bedrijf opzetten”, vult Hartjes aan. “Dat betekent dat we in kleine oplages beginnen. Daarnaast willen we laten zien dat we een overtuigende auto kunnen neerzetten. Als we beginnen met een auto die we zo laag mogelijk prijzen, bestaat de kans dat we met het concept teleurstellen."