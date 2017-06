'Niets mis met conditie agent', inbreker op de vlucht in kraag gevat

EINDHOVEN - Twee inbrekers dachten donderdagnacht op de Hurksestraat in Eindhoven de politie te slim af te zijn. Ze vluchtten in eerste instantie op een scooter. Toen ze hiermee langs de oprit van de N2 in een sloot reden, namen ze letterlijk de benen. "Met de conditie van onze agent bleek niets mis", laat de politie weten. Hij zette succesvol de achtervolging in.

Een van de verdachten werd rond kwart voor een door de fitte agent in de kraag gegrepen. Het gaat hier om een man van 31 uit Eindhoven. De tweede verdachte wist wel te ontkomen. Hij vluchtte de bossen in.

Naar de tweede verdachte is nog uitgebreid gezocht in de omgeving van de Noord Brabantlaan. Maar de zoekactie leverde niks op.

Welgemeend advies aan verdachte

De politie adviseert de tweede verdachte dringend zich te komen melden op het bureau.



"Onze ervaring leert namelijk dat mensen het meestal niet zo fijn vinden als wij op een ongelegen moment voor de deur staan", waarschuwt een woordvoerder.