Dode man Chaam is Roemeen (38) uit Roosendaal

CHAAM - De dode man die woensdag werd gevonden bij een huis in Chaam is een 38-jarige Roemeen. Hij woonde in Roosendaal. Donderdagavond hebben nabestaanden het slachtoffer geidentificeerd. Dat heeft de politie vrijdag gezegd.

Het slachtoffer werd gevonden op een oprit van een huis aan de Bredaseweg. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen.



Sectie

Op het lichaam van de man is donderdag sectie verricht. In verband met het onderzoek maakt de politie de resultaten daarvan niet bekend.



De politie heeft kort na de vondst van de man vijf verdachten aangehouden. De Roemenen van 22, 26, 36, 48 en 54 jaar oud, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan wordt duidelijk of zij langer vast blijven zitten. Ook een Roemeense vrouw van 18 jaar moest mee naar het bureau. Zij is als getuige gehoord en mocht weer vertrekken.