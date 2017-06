Afgeleid door terreuroefening? ‘Dan ben je geen goede bestuurder’, zegt politie

EERSEL - Automobilisten moeten zich niet laten afleiden door een terreuroefening op de snelweg, want dan zijn het geen goede bestuurders. Dat zegt een woordvoerder van de politie in een reactie op de kritiek op een terreuroefening op de A67 van afgelopen donderdag.

Automboilisten werden donderdag opgeschrikt door zwaarbewapende agenten die twee vrijwel naakte mannen arresteerden op de snelweg. Het bleek om een oefening te gaan. Een deel van de snelweg werd daarvoor afgesloten. De oefening zorgde voor een kijkersfile in de andere richting.

Kritiek

Verkeerskundige Ruud Hornman van de NHTV uitte kritiek op de oefening. Hij vindt dat het risico op ongelukken door een kijkersfile te groot is door zo’n actie. De A67 is berucht vanwege het groot aantal ongevallen dat er jaarlijks plaatsvindt.



LEES OOK: Verkeerskundige over terreuroefening op snelweg: ‘Heel vreemde actie van de politie’

Volgens de politiewoordvoerder moeten automobilisten geconcentreerd rijden en juist doorrijden als ze een incident zien. “Kijkersfiles zijn in zo’n geval onbegrijpelijk”, aldus de politie.

Verkeersdeskundige Hornman vindt ook dat er geen kijkersfiles zouden moeten zijn, maar zegt dat het wel heel menselijk is dat mensen schrikken als ze iets onverwachts zien op de snelweg en dan even minder goed opletten.

Niet bewust gekozen

Volgens de politiewoordvoerder was de plek voor de actie op de A67 niet bewust zo uitgekozen. De arrestatie maakte onderdeel uit van een gezamenlijke oefening van terreureenheden in België en Nederland.



“Tijdens die oefening was de A67 het juiste moment om in te grijpen. Die plek was niet vooraf bedacht”, zegt de politiewoordvoerder. “Terrorismeoefeningen zet je soms in scene maar het is ook belangrijk dat je in realistische situaties oefent. En natuurlijk houden we dan ook rekening met de veiligheid van andere weggebruikers.”