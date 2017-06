Politie onderzoekt vijf tips over foto van vastgebonden man

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft vijf bruikbare tips binnengekregen naar aanleiding van een foto die deze week werd verspreid. Op die foto is een man te zien die is vastgebonden aan een verwarming. De politie wil weten wie de man is, wat er met hem is gebeurd en waar hij is. De foto dook op in een onderzoek naar de mishandeling van een No Surrender-lid in Bergen op Zoom in mei vorig jaar.

De ogen en de mond van de onbekende man op de foto zijn afgeplakt en zijn benen zijn met plastic bij elkaar gebonden.



Uit de motorclub?

Volgens misdaadjournalist John van den Heuvel houdt de politie rekening met het scenario dat de vastgebonden man uit motorclub No Surrender wilde of moest stappen. De politie bevestigt dat niet. Ook wordt niet bekendgemaakt waarover de tips precies gaan of in welke richting ze wijzen.



Onderzoek naar wie de man is, leverde tot nu toe niets op. Daarom bracht de recherche de foto woensdagavond naar buiten via een onderzoeksjournalist van De Telegraaf.