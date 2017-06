Geldautomaat gesloten uit angst voor plofkraken: 'Veiligheid omwonenden niet te garanderen'

LIESHOUT - De Rabobank sluit de pinautomaat in Lieshout per direct uit angst voor plofkraken. Dat meldt de bank op de website.

De bank neemt de maatregel omdat er verschillende keren plofkraken zijn geweest op pinautomaten. De locatie in Lieshout loopt volgens de bank een verhoogd risico op plofkraken. Ook in Rosmalen is de aanwezigheid van een pinautomaat omstreden geworden na een plofkraak.



Onveiligheid voor omwonenden

De bank zegt de maatregel niet alleen te nemen om schade aan de automaten en omliggende panden te voorkomen, maar ook om omwonenden veilig te stellen. Boven de geldautomaat in Lieshout is, volgens de bank een woning.



De bank zegt de veiligheid in Lieshout onvoldoende te kunnen garanderen. De andere automaten in de omgeving voldoen volgens de bank wel aan de eisen. De dichtstbijzijnde automaat van de Rabobank zit nu in Mariahout, op bijna drie kilometer afstand. De bank onderzoekt of de pinautomaat in Lieshout kan terugkeren op een andere locatie.