Snelwegen A67 en A58 dit weekend deels afgesloten

EINDHOVEN - Dit weekend zijn twee snelwegen in Brabant deels afgesloten. De A58 gaat vanaf zaterdag dicht in de richting van Tilburg. De A67 is vanaf vrijdagavond gesloten in de rijrichting België.

Rijkswaterstaat voert net als vorig weekend reperaties uit aan de A67 tussen knooppunt De Hogt en de Belgische grens.



Dit weekend is de A67 in de richting van België afgesloten vanaf knooppunt De Hogt tot afrit (26) Arendonk. De afsluiting duurt van vrijdag tot negen uur tot maandag vijf uur ‘s ochtends.

Asfaltwerkzaamheden A58

De A58 is van zaterdag negen uur ’s avonds tot zondag elf uur ’s avonds afgesloten tussen knooppunt Galder en afrit (14) Ulvenhout. Dat gaat enkel op voor de weg richting Tilburg.



Daarnaast is afrit (14) Ulvenhout op de A58 vanuit Breda afgesloten.