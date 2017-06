Ward had al zes tienen op zijn eindlijst, maar heeft er nu zeven

BREDA - Ward van der Schoot had al zes tienen op zijn cijferlijst staan, maar wilde er toch graag nog eentje bij. Hij deed een herkansing voor het eindexamen natuurkunde en zijn plan lukte. Ook zijn zevende 10 is sinds donderdag officieel binnen. En dat zonder te leren.

Hoewel de meeste leerlingen van zijn oorspronkelijke cijferlijst alleen maar kunnen dromen, wilde Ward toch nog een herkansing doen. “Een tien staat toch mooier”, was zijn motivatie.

Niet geleerd

“Ik heb er helemaal niks meer voor gedaan”, zegt Ward over zijn herexamen. “Het hoogste punt telde, dus ik dacht, ik ga gewoon zitten en dan zie ik het wel.”



De cijferlijst van Ward na zijn herkansing:



Nederlands - 8

Latijn - 10

Engels - 9

Rekentoets - 10

Combinatiecijfer - 9

Wiskunde B - 10

Wiskunde D - 10

Natuurkunde - 10

Scheikunde - 10

Duits - 9

Economie - 10

Na de zomer wil Ward naar de Universiteit van Cambridge, en daar houden ze wel van goede cijfers. In augustus hoort hij of hij is toegelaten.