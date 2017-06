Twee arrestaties na vondst 3500 wietplanten in Overloon

OVERLOON - De politie heeft donderdagavond een hennepkwekerij met 3500 wietplanten in Overloon opgerold. Hierbij zijn ook twee mannen opgepakt.

De politie nam een kijkje in het pand aan de Vredepeelweg. Daar vonden ze in de garage en op de bovenverdieping de vele planten en bijbehorende apparatuur. Dat is allemaal in beslag genomen.



Arrestaties

Een 24-jarige man uit Nijmegen en een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats die aanwezig waren, zijn opgepakt. De man uit Nijmegen mocht na verhoor naar huis en kreeg een proces-verbaal. De 33-jarige man is overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie omdat hij illegaal in Nederland is.