Haringvlietbrug dicht door storing aan slagbomen: 'Grote chaos, rij om!'

WILLEMSTAD - De Haringvlietbrug is in beide richtingen gesloten. Dat komt door een storing aan de slagbomen. Brabanders die de provincie via de A29 weer inwillen moeten aansluiten in een flinke file. Voor de brug in de richting Rotterdam staat het verkeer ook vast.

Het is onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. De ANWB adviseert automobilisten in beide richtingen om te rijden via Dordrecht. Dat zorgt ook op andere wegen voor grote drukte, onder meer op de A17.Een monteur is gearriveerd om de storing te verhelpen. Ondertussen rest de automobilisten weinig anders dan wachten.