Voormalig treitervlogger Ismail Ilgun (19) zoekt inspiratie bij rapper Fresku in Eindhovense wijk Woensel

EINDHOVEN - Voormalig ‘treitervlogger’ Ismail Ilgun is helemaal klaar met het pesten van politieagenten en buurtbewoners in de Zaanse achterstandswijk Poelenburg en wil meer positiviteit laten zien. In de derde aflevering van zijn nieuwe YouTube-serie ‘Achter Buurten’ gaat hij op zoek naar jongens in de Eindhovense wijk Woensel die iets van hun leven maken, zoals rapper Fresku.

Fresku praat met de vlogger over de slechte reputatie van Woensel. "Er was een tijd dat gezegd werd dat Eindhoven de meest criminele stad van Nederland was. Maar veel agenten gingen bewust op zoek naar doelgroepen waarvan ze weten dat ze het lastig hebben. Die problemen zijn niet gelinkt aan criminaliteit maar aan jong zijn”, vertelt de rapper over de slechte reputatie van de wijk.





De hele aflevering van Isamil Ilgun in Woensel is hier te bekijken.

Fresku prijst de vlogger over zijn positievere aanpak in zijn nieuwe video’s. “Je had ook in de slachtofferrol kunnen kruipen maar in plaats daarvan trek je een streep en ga je verder en mooie dingen doen.” De vlogger maakte eerder al afleveringen over de Kolenkitbuurt in Amsterdam en de wijk Spangen in Rotterdam.