Amercentrale Geertruidenberg stapt bijna volledig over op houtkorrels als brandstof

De Amercentrale in Geertruidenberg (foto: Raoul Cartens)

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale in Geertruidenberg gaat milieuvriendelijker elektriciteit opwekken doordat de nu gebruikte kolen grotendeels worden vervangen door houtkorrels. De Duitse eigenaar RWE heeft tientallen miljoenen euro's in de elektriciteitscentrale geïnvesteerd om de installatie hiervoor geschikt te maken.

Vanaf zaterdag moet de Amercentrale voor 35 procent op houtkorrels draaien.



Broeikasgassen

Einde dit jaar moet dit gehalte 50 procent zijn en eind 2019 zelfs 80 procent. Dit is beter voor het milieu omdat de verbranding van houtkorrels voor minder uitstoot van broeikasgassen zorgt, in vergelijking met kolen.



Toch vinden milieu-organisaties zoals Greenpeace dat alle kolencentrales in Nederland dicht moeten, ook de Amercentrale. Energie zou alleen nog moeten worden opgewerkt met zonnepanelen, windmolens en waterkracht. Maar volgens directeur Chris Scheerder van de Amercentrale zul je altijd electriciteitscentrales nodig hebben, als de zon niet schijnt en het niet waait.