Manu Garcia belt NAC-fans met goed nieuws: 'Ik blijf'

BREDA - Manu Garcia speelt ook komend seizoen voor NAC. De Bredase club huurt de Spaanse middenvelder voor een jaar van Manchester City. Garcia speelde de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen ook al op huurbasis voor NAC.

Garcia speelde een belangrijke rol in de promotie van NAC naar de eredivisie. De negentienjarige middenvelder, die eerder actief was voor Sporting Gijón, Manchester City en Alaves, groeide al snel uit tot publiekslieveling. De fans kunnen nog een jaar genieten van de talentvolle spelmaker, hij gaat met NAC naar de eredivisie.



'Toegevoegde waarde'

"Manu behoeft geen verdere introductie", zegt technisch directeur Hans Smulders op de website van NAC. "Vanaf het eerste moment dat hij bij NAC aankwam was hij van toegevoegde waarde voor ons elftal en we zijn blij dat hij met ons meegaat naar de eredivisie."



"Zijn visie en voetballend vermogen op het middenveld is van grote klasse. Bovendien is hij een speler die geweldig bij de club en de stad Breda past, getuige ook van het feit dat hij snel de harten van het publiek had veroverd. De stap naar de eredivisie is voor Manu bovendien een goede stap in zijn ontwikkeling", aldus Smulders.



Telefoontje

Seizoenkaarthouders werden vrijdagmiddag verrast met een persoonlijke voicemailboodschap van Garcia. Hij liet de supporters weten dat hij voor NAC blijft spelen.