Supersnelle e-bike tussen de auto's: 'Ik krijg middelvingers en scheldwoorden'

TILBURG - Paul Strack van Schijndel voelt zich misschien wel een van de meest gehate weggebruikers. Hij heeft namelijk sinds een jaar een speed pedelec, een supersnelle e-bike. Vanaf 1 januari moeten de gebruikers de regels opvolgen van een bromfiets, en de politie begint zaterdag met het handhaven daarvan. Maar die fietser tussen de auto's zorgt voor veel verwarring.

Paul Strack van Schijndel fietst dagelijks met zijn speed pedelec van zijn woonplek Eindhoven naar zijn werkplek in Tilburg. Maar bijna elke keer krijgt hij middelvingers of scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd. "Je moet op het fietspad, meneer de gekkie, krijg ik bijvoorbeeld te horen."



Als fietser tussen de auto's

Maar het fietsbord geeft iets anders aan. Een gebruiker van de e-bike, die 45 kilometer per uur kan, moet namelijk de verkeersregels opvolgen van een bromfiets. Borden waarop alleen een fiets staat aangegeven of in letters 'fietspad', is dus verboden terrein voor zijn snelle e-bike. Dus moet hij op de weg, tussen de auto's en vrachtwagens. "De automobilisten snappen er helemaal niks van", geeft Strack van Schijndel aan. "En ik ook niet, want het is gewoon gevaarlijk."



Geen kou lijden

Een bromfiets is voor Strack van Schijndel geen alternatief. "Ik ben sportief, en dat wil ik zo houden. En bovendien moet je op een brommer in de winter kou lijden. Op een speed pedelecct moet je meetrappen en hou je jezelf warm." Maar met deze onduidelijke en gevaarlijke situatie overweegt hij om zijn supersnelle e-bike te verkopen en op een minder milieuvriendelijk alternatief over te stappen.