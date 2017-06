Tijdelijk vertrek Hidde Jurjus definitief, PSV'er op huurbasis naar Roda JC

EINDHOVEN - Hidde Jurjus speelt komend seizoen voor Roda JC. De doelman verlaat PSV op huurbasis voor de club uit Kerkrade. Bij Roda JC is hij de vervanger van de naar Ajax vertrokken Benjamin van Leer.

Harm van Veldhoven, technisch directeur van Roda JC, is blij met de komst van de 23-jarige goalie. "Hidde is een zeer talentvolle Nederlandse doelman die een grote toekomst voor zich heeft. We zijn blij dat we het komend seizoen van zijn diensten gebruik kunnen maken."



"Voor de ontwikkeling van Hidde is dit een uitstekende stap. We zijn vorig jaar met hem een traject begonnen en dat verloopt volgens schema. Hij krijgt nu, na een jaar bij ons veel geleerd te hebben, op eredivisieniveau de kans om zich te tonen", zegt technisch manager Marcel Brands.



Jurjus wordt voor één seizoen gehuurd door Roda JC. De goalie doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap, hij maakte in 2014 zijn debuut voor de Superboeren. Afgelopen zomer maakte Jurjus de overstap naar PSV. Hij speelde zestien wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League.