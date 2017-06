Bewusteloos achtergelaten op straat na valpartij, Thijs zoekt man voor wie hij moest uitwijken

HILVARENBEEK - Thijs van de Pol is op zoek naar de man die hem bewusteloos achterliet op straat. Hij viel met zijn scooter nadat hij moest uitwijken voor de man. Dit gebeurde afgelopen week op de Tilburgseweg in Hilvarenbeek.

In de Facebookgroep ‘Heel Tilburg in een groep’ doet Thijs zijn verhaal. Dinsdag reed hij met zijn brommer over de Tilburgseweg. Bij de afslag naar de Goirlesedijk moest hij noodgedwongen een stukje over het fietspad rijden.

'Hij haalde uit'

Daar fietste de man die duidelijk zijn ongenoegen liet blijken. “Hij begon te zwaaien en gebaren te maken. Toen ik de meneer passeerde, haalde hij naar mij uit”, schrijft Thijs. “Ik schrok hiervan en week uit en reed in een greppeltje waardoor ik viel.”

Thijs raakte bewusteloos. Twee vrouwen schoten te hulp toen Thijs weer bij kennis was. Hij hield een gebroken pols en schaafwonden over aan de valpartij. Zijn scooter raakte flink beschadigd.

Signalement

De man heeft Thijs niet meer gezien. Hij droeg die avond een bordeauxrood shirt, zwarte jas en blauwe spijkerbroek. De man heeft grijs haar.