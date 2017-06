Valt het nieuwe bierijsje in de smaak? [FILMPJE]

SON - Bavaria introduceert dit weekend het eerst bierijsje: De Radler Ice Lemon. De alcoholische ijsjes zijn voorlopig alleen te krijgen op festival Wish Outdoor in Beek en Donk. Maar Omroep Brabant kreeg er ook een paar om te testen. We vroegen enkele gelukkigen om het biertje op een stokje te proeven.

De meningen zijn nogal verdeeld. “Ik vind het vrij smakeloos. Ik vind het niet veel aan”, aldus een man op terras in Son. “Lekker, maar heel apart”, vindt een andere man. “Ik proef geen alcohol, dat is het ergste van dit ding.”



Een stel oudere dames is al op hun hoede voor de gevolgen van zo’n onschuldig lijkend ijsje. “Ja, zit er drank in?” vraagt een vrouw. “Dat had ik nog helemaal niet gezien. Maar het is wel lekker!”