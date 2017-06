Willem II huurt Griekse jeugdinternational van Olympiakos

TILBURG - Konstantinos ‘Kostas’ Tsimikas speelt komend seizoen voor Willem II. De Griekse verdediger wordt een jaar gehuurd van Olympiakos, de kampioen van het afgelopen voetbalseizoen in Griekenland.

"Ik ben aanvallend ingesteld, snel en probeer kansen te creëren vanaf de linkerflank. Vanwege mijn speelstijl en het offensieve Nederlandse voetbal denk ik hier goed te kunnen aarden", zegt Tsimikas op de website van de Tricolores.



Technisch directeur Joris Mathijsen is blij met de komst van de 21-jarige defensieve kracht. "Nadat we afscheid hadden genomen van enkele verdedigers had de invulling van de linksbackpositie voor ons hoge prioriteit. Kostas is een talentvolle en jonge verdediger die binnen onze beoogde speelstijl past."



Tsimikas speelde twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van Olympiakos. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Esbjerg fB, voor de Deense club kwam hij dertien keer in actie.