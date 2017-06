RTL-programma Tour du Jour dit jaar in Breda

BREDA - Breda is vanaf vrijdagavond drie weken lang het decor van het tv-programma Tour du Jour van RTL. De stad is tijdens de Tour de France iedere avond op tv. Tot volle terrassen leidde de aanwezigheid van onder andere Wilfred Genee en Michael Boogerd vrijdagavond in ieder geval nog niet.

Genee is echter vol vertrouwen dat dat nog wel gaat komen. "Het weer zit nog even tegen, maar vanaf maandag wordt het mooi en dan zullen de terrassen ook wel vol komen. Brabantse nachten zijn lang zeggen ze, hè, dat moet goed komen."



Voor Michael Boogerd, die elke avond in het programma aanschuift, is het bijna een thuiswedstrijd. "Ik ken de stad goed, kom hier ook vaak en graag. Bovendien is het vanuit mijn woonplaats Kalmthout niet al te ver rijden."Burgemeester Depla van Breda, zelf een wielerliefhebber, schoof aan in de eerste aflevering. Dat was niet iets dat hij afdwong bij de onderhandelingen. "Nee dat hebben ze echt gevraagd, haha!"De aanwezigheid van het tv-programma kost de gemeente behoorlijk wat geld, maar Depla denkt dat dat het zeker waard is. "We kunnen hopelijk laten zien wat een prachtige regio dit is, met heel veel wielrenners en sporters. Als het weer meezit, zullen de terrassen hier vol zitten en zou ik iedereen aanraden Breda op nummer 1 in de tourpoule te zetten."