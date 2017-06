Motorrijder met spoed naar ziekenhuis na botsing met auto

EINDHOVEN - Twee motorrijders zijn vrijdagavond tegen een auto gebotst op de Geldropsweg in Eindhoven. Een van de motorrijders moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

De andere motorrijder is niet gewond geraakt. De bestuurder in de auto wilde keren op de weg en de twee motors reden in op de zijkant van de auto. De politie doet ter plekke uitvoerig onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.