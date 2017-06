Timo Roosen is klaar voor Tour de France: 'Het is wel een beetje spannend'

DÜSSELDORF - Zaterdagmiddag begint Timo Roosen aan zijn tweede Tour de France. De renner uit Goirle zal vooral in dienst rijden van Dylan Groenewegen, de sprinter die voor dagsucces moet zorgen bij LottoNL-Jumbo. Roosen kijkt uit naar de start in Düsseldorf, al zijn er ook zenuwen.

"Het is natuurlijk toch altijd wel een beetje spannend", zei Roosen in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. "Het is de grootste wedstrijd van de wereld. Ik weet dat het niet alleen maar leuk zal zijn, we gaan ook afzien. Ik heb er veel zin in, maar er zijn ook zenuwen. Het gevoel is in ieder geval goed."



Roosen is onderdeel van de sprinttrein die Groenewegen moet helpen in de jacht op een Tour-etappe. "Daarvoor ben ik hier. We zijn hier voor de ritten. We hebben mannen voor de tijdrit, voor bergop en Dylan voor de sprint. Het is mijn voornaamste taak om Dylan goed af te zetten."



Leerschool

De 24-jarige Roosen reed vorig jaar zijn eerste Tour. "Dat is sowieso echt een leerschool geweest. Je weet niet wat je moet verwachten van de Tour voordat je er echt bent geweest. Je hoort dat het extreem hectisch is, maar het is toch afwachten hoe het dan in het echt is. Dat was vorig jaar, nu zijn we verder. We zijn allemaal sterker, hebben meer inzicht."



De renner uit Goirle weet nu dat sprinten in de Tour anders is dan in iedere andere wedstrijd. "Er wordt sowieso harder gereden. En je hebt een hoop sprinttreinen naast elkaar, dat maakt het hectisch. Er is nooit echt veel ruimte, dat maakt het lastig om bij elkaar te blijven en energie te sparen voor de finale. Dat is anders dan in andere koersen."



Roosen zal de Tour in dienst van Groenewegen rijden, het kan echter goed dat hij zelf een keer voor zijn eigen kans gaat. "Er zijn wat ritten waar er een kans is op een vroege vlucht. Dan proberen we natuurlijk mee te zitten. Dat kan ik ook zijn."