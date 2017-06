Auto ramt lantaarnpaal en bestuurder slaat op de vlucht

DRUNEN - Een auto heeft vrijdagavond een lantaarnpaal uit de grond gereden. De wagen bleef op de geknakte lantaarnpaal steken. De automobilist sloeg op de vlucht.

Het ongeval gebeurde rond negen uur op de Beethovenlaan in Drunen. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.



Een ooggetuige zag de man uitstappen en wegrennen. De politie onderzoekt de zaak.