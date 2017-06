Wielerbabe Puck Moonen populair zonder topprestaties: 'Zo werkt de wereld'

LIEMPDE - Puck Moonen staat nog niet in de schaduw van bijvoorbeeld Marianne Vos, maar qua populariteit loopt de wielrenster uit Liempde ver voor op grote namen uit de wielerwereld. "Het gaat vanzelf."

De succesvolle Vos heeft 52.000 volgers op Instagram. Robert Gesink heeft er bijna 24.000, terwijl Bauke Mollema ruim 67.000 volgers heeft.



Moonen zit daar ver boven. De 21-jarige wielrenster heeft 175.000 volgers en daar verbaast ze zich over. "Ik weet ook niet hoe het komt", zegt ze in Bureau Sport. "Ik zie mensen die meer hun best doen om volgers te krijgen. Bij mij gaat het vanzelf."



Een groot deel van die volgers heeft ze niet gekregen door haar prestaties in de sport. Erg is dat niet. "Het motiveert wel. Als mensen zeggen dat ik alleen maar knap ben en verder niet veel kan, dan wil ik het tegendeel bewijzen. Ik wil erom bekend staan dat ik ontzettend hard kan fietsen."Ze wil geen knecht worden, maar hoopt op grote zeges. "Ik geef me een paar jaar om echt top te worden. Dan wil ik strijden voor ereprijzen in grote wedstrijden. Lukt dat niet, dan ga ik weer studeren."De Belgische veldrijder Eli Iserbyt is haar vriend. De voormalig wereldkampioen bij de beloften loopt met 17.000 volgers ook ver achter op Moonen. Als hij de vraag krijgt hoe dat kan, roept Puck van een afstand de reden. "Je hebt geen tieten, zo werkt de wereld."