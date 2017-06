Vorig jaar niet, nu wel: Tom Dumoulin aan start van criterium in Boxmeer

BOXMEER - Tom Dumoulin staat maandag 24 juli aan de start van profronde Daags na de Tour in Boxmeer. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Het criterium wordt traditiegetrouw een dag na afloop van de Tour de France verreden. Dumoulin rijdt niet mee in de grootste wielerwedstrijd van het jaar. In mei schreef hij de Giro d’Italia op zijn naam.

Rondebaas Pierre Hermans is blij dat hij de toprenner heeft weten te strikken. “De eerste Nederlandse winnaar van de Giro moet natuurlijk in Boxmeer starten. Na zijn winst hebben we de molen in werking gezet om hem vast te leggen.”

Polsbreuk

Vorig jaar zou Dumoulin ook deelnemen aan het criterium. Hij brak in de Tour de France echter zijn pols, waardoor hij niet aan de start verscheen. “Dat hij nu alsnog komt, is fantastisch.”