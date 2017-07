Huizen beschadigd door brand, carport gaat in vlammen op

BOXMEER - In Boxmeer zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee huizen beschadigd door een brand. Het vuur begon bij twee auto's aan de Geelgors en sloeg over.

Een carport brandde uit en verschillende ramen sprongen vanwege de hitte. Onder de carport stonden verschillende fietsen en scooters. Ook die gingen bij de brand verloren.



Huizen onbewoonbaar

Een cavia is door de brandweer uit het huis gehaald. De bewoner van een van de huizen is nagekeken door ambulancepersoneel. In het andere huis was op het moment dat het vuur uitbrak niemand aanwezig.



De huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. De politie is een buurtonderzoek gestart.