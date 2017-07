'Je moet er niet aan denken dat klinker tegen hoofd was beland', steen vernielt ruit huis

De steen die door de ruit was gegooid. (Foto: politie Gemert-Bakel en Laarbeek)

GEMERT - In de nacht van vrijdag op zaterdag is de ruit van een huis aan de Heuvel in Gemert ingegooid met een steen. Dit gebeurde rond halfdrie.

"Gelukkig was er op dat moment niemand in de woonkamer aanwezig. Je moet er niet aan denken dat deze straatklinker van twintig centimeter tegen het hoofd van iemand was gekomen", benadrukt de politie op Facebook.



Het viel agenten op dat er rond halfdrie nog veel mensen op straat waren. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.