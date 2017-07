Duo met getrokken wapens aangehouden na tip

GEERTRUIDENBERG - Twee mannen uit Raamsdonksveer zijn vrijdagavond met getrokken wapens aangehouden. Een getuige had de mannen in een poldergebied bij Geertruidenberg gezien met een wapen en waarschuwde de politie.

Op de Waaldijk zagen agenten het duo rijden. Agenten lieten de auto stoppen, hielden de verdachten onder schot en arresteerden hen.



In de auto werd een luchtdrukwapen gevonden. Die is in beslag genomen. Het tweetal zit nog vast voor onderzoek.