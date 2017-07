Nieuwe Efteling-attractie Symbolica geopend, wachtrij van tweeënhalf uur

KAATSHEUVEL - Ein-de-lijk is ‘ie geopend voor Efteling-bezoekers: de nieuwe attractie Symbolica. De wachttijd voor de attractie bedraagt rond tien uur zaterdagochtend ongeveer tweeënhalf uur. Veel bezoekers die de attractie verlaten zijn dolenthousiast - ondanks het slechte weer waarin de mensen hebben moeten wachten.

De overdekte familieattractie is vergelijkbaar met Droomvlucht en Fata Morgana en is volgens de Efteling een wonderlijk paleis waar niets is wat het lijkt. In de attractie worden bezoekers zeven minuten lang door tien verschillende kamers geleid.



De wachtrij begon rond tien over halftien en liep al snel op. Rond tien uur bedraagt de wachttijd meer dan tweeënhalf uur."Ik kan bijna niet beschrijven wat ik heb meegemaakt", zegt een jonge tiener die net uit de attractie komt lopen. "Het is als één grote illusie. Het rook geweldig en het zag er misschien nog wel beter uit. We zijn zelfs op audientie bij de koning geweest", besluit hij.“We zijn de afgelopen weken nog iedere nacht aan het sleutelen geweest”, zei pretparkdirecteur Fons Jurgens zondag in het Omroep Brabant-praatprogramma Kraak. “Het wordt een nieuwe nummer één attractie”, voegt Jurgens nog toe. “Hij gaat de droomvlucht van de troon stoten.”