Brabantse diefstalreeks bronzen beelden gaat door

ELLSHOUT - De reeks diefstallen van bronzen beelden in Brabant gaat door. Deze week werd een bronzen vogel van zijn sokkel gezaagd in Elshout. Vooral de regio's Midden- en West-Brabant hebben last van de dieven die het op de bronzen beelden gemunt hebben. Het beeld in Elshout stond aan het H. van der Geldplantsoen.

Eerder verdwenen ook in Kaatsheuvel, Breda, Raamsdonk, Oosteind, 's Gravenmoer en Dongen beelden van hun standplaats.



Binnen

De gemeente Dongen heeft na de diefstal de overige beelden in openbare ruimten uit voorzorg binnen gezet.