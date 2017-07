Muizenkeutels, groene schimmel en vetsluiers: zes Brabantse restaurants onder verscherpt toezicht

DEN BOSCH - Zes restaurants in Brabant stonden tussen november 2015 en augustus 2016 onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, omdat zij minimaal drie boetes in twee jaar tijd hadden gekregen. Dit blijkt uit de inspectierapporten van de betreffende restaurants.

De rapporten werden geheim gehouden maar na een wob-verzoek van RTL Nieuws zijn ze toch openbaar gemaakt door de NVWA.



Twee van deze zes restaurants zijn gevestigd in Den Bosch: Vlaams eetcafé Het Groote Genoegen en Shoarma Deluxe. Verder gaat het om het Eindhovense Lounge 8, Chinees restaurant Lotus in Vlijmen, wokrestaurant Royal Palace in Tilburg en het Chinees Japans restaurant Osaka in Roosendaal.



Muizenkeutels

De NVWA-inspecteurs klaagden onder meer over een gebrek aan hygiëne in de restaurants, vuile apparatuur, witte en groene schimmel en vettige vuilsluiers op rekken en roosters, ongedierte, niet afgedekte producten en over bedorven eten.



Bij Het Groote Genoegen, Shoarma Deluxe en Lounge 8 vonden de inspecteurs van de NVWA zelfs muizenkeutels.



Op werkbank, snijmachine, in deegkneder...

Bij Het Groote Genoegen zag de inspecteur ze begin april 2016 onder meer 'op de werkbank, op de snijmachine, op de schappen en zelfs in schone soepkommen'. Bij Shoarma Deluxe lagen er half juni 2016 keutels in het looppad achter de counter, op schappen en zelfs op het dienblad waar het elektrische shoarmames lag en in de deegkneder.

En ook bij Lounge 8 was het raak. Daar lagen 'tientallen tot honderden muizenuitwerpselen'. "En in de ruimte waar desserts werden bereid stond een stelling met diverse producten die verontreinigd waren met tientallen muizenuitwerpselen." Ook waren voorraden suiker, rietsuiker en sushirijst aangevreten.

De restaurants hebben maatregelen genomen om de hygiëne te verbeteren.