Minder files, maar niet op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven

BRABANT - De filedruk op de A58 tussen Moergestel en Oirschot is flink toegenomen het laatste half jaar. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Die stijging van de A58 is opmerkelijk, want de files zijn de afgelopen maanden juist gedaald in Nederland.

De A58 steeg van een zevende naar een vierde plek in de file top tien van de ANWB.



Eerste

De A27 tussen Utrecht en Breda staat op de eerste plaats, maar de meeste files staan daar buiten onze provincie, tussen Lexmond en Gorichem.



De landelijke daling van het aantal files komt volgens de ANWB door het mooie voorjaar. Ook de verbreding van met name snelwegen rond de Randstad en een aantal provinciale wegen helpen om de filedruk te verminderen.