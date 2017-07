Auto vliegt in brand tijdens het rijden, gezin komt net op tijd weg

OOSTEIND - Het was flink schrikken voor een gezin op de Hoogstraat in Oosteind zaterdagmiddag. De auto van de familie vloog opeens in brand tijdens het rijden. Volgens een getuige konden de drie gezinsleden net op tijd wegkomen.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer vatte de auto vlam voor het huis van het gezin. Het is niet duidelijk of ze net thuis kwamen of juist weg wilden gaan.



De brandweer heeft de auto niet meer kunnen redden. Het voertuig is uitgebrand.