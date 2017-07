Bronzen beelden stelen: 'Het is zo'n kapitaalvernietiging'

EINDHOVEN - Afgelopen week verdween een bronzen beeld in Elshout. Dit is het zoveelste bronzen beeld in Brabant dat van zijn sokkel gehaald wordt om er aan te verdienen door dieven."Het is iets wat al jaren aan de gang is en er is niks aan te doen" , reageert bronsgieter Charles Knotter uit Vinkel.

Brons levert net als koper bij een oud-ijzerhandelaar 2,50 per kilo op. Brons bestaat voor 80 procent uit koper. Aangezien de beelden al snel tientallen kilo's wegen of meer is dat snel verdiend.



je kunt het ook gewoon thuis doen:



Het omsmelten is niet ingewikkeld. De dieven hoeven er niet ver voor te rijden. "Ijzerhandelaren krijgen kleine blokken beeld aangeleverd en stellen niet veel vragen. Handel is handel en controle's zijn minimaal", zegt de Vinkelse bronsgieter. "Ik koop mijn brons weer van een bronsleverancier, die het weer gekocht heeft van de ijzerhandelaar. Zo komt het gestolen brons weer ongherkenbaar en legaal op de markt."Er zijn gemeenten die uit voorzorg hun bronzenbeelden weghalen en binnen zetten. Oproepen aan burgers om alert te zijn leveren weinig op, terwijl er toch gewerkt wordt met slijptollen en grote wagens voor transport.Het is opvallend dat vooral plaatsen in midden en west-Brabant door de beeldendiefstal getroffen worden de laatste tijd. "Het is niks nieuws. Het is al jaren een lucratieve bussiness voor dieven. De politie heeft andere prioriteiten", zegt de Vinkelse bronsgieter."Ik vind het zelf zo pijnlijk. Er zitten heel veel uren werk en passie in een beeld. het kost een gemeente al gauw een paar duizend euro om een beeld te plaatsen. Met een paar minuten slopen verdient de dief er dan 100 euro. Zo'n kapitaalvernietiging."