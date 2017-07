Tilburg Trappers krijgt drie hoofdsponsors, Destil stopt ermee na twaalf jaar

TILBURG - De Tilburg Trappers krijgt met ingang van het nieuwe seizoen drie hoofdsponsors: Tricorp, Versteijnen Logistics en Vanesch Verf. De sponsors tekende een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar.

Dat maakte voorzitter Ron van Gestel van de Tilburgse club zaterdag bekend tijdens een persconferentie.



De ijshockeyers van de Tilburg Trappers spelen in de Duitse Oberliga, het derde niveau in Duitsland De Tilburgers werden onlangs voor de tweede keer op rij kampioen in de Oberliga.



Twaalf jaar

De huidige hoofdsponsor Destil was al twaalf jaar - sinds 2005 - sponsor van de Tilburgse ijshockeyclub. In 2014 tekende het bedrijf een driejarig contract tot en met het seizoen 2016/2017.