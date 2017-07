Omroep Brabant-presentator staat te balen in Londen: concert Adele afgelast

LONDEN - Is het je eindelijk gelukt een kaartje voor het concert van Adele te bemachtigen, gaat de show niet door. Duizenden mensen kregen zaterdag nogal slecht nieuws. De Britse zangeres zegde de laatste twee shows van haar wereldtournee af vanwege stemproblemen. Onze nieuwslezer Mart Grol was, net als veel andere Nederlanders, er speciaal voor naar Londen gekomen. “Het is echt super kut, maar we maken er nu maar het beste van.”

Adele liet het ‘moeilijke besluit’ vrijdagnacht via Twitter weten ‘Wie de fuck zegt er nu een show af in Wembley?’, schreef de zangeres. Maar na overleg met haar dokter besloot ze dat het toch moest. De afgelopen twee dagen had ze al veel last tijdens het zingen en ze blijkt haar stembanden beschadigd te hebben.



Mart kreeg het nieuws te horen van zijn vriendin Letty met wie hij naar het concert zou gaan. “Ik kwam helemaal vrolijk bij haar aan in Bergen op Zoom, zegt ze: heb je het nog niet gehoord? Niet dus. Echt super kut”, vertelt hij. “Maar ik het begrijp het wel heel goed. Als je geen stem hebt, moet je het gewoon niet doen.”



De twee zijn toch maar naar Londen gegaan en maken er nu een leuk weekendje van. “Maar het voelt toch gewoon niet tof. Londen is een leuke stad, maar daar kwamen we niet voor. Het ging echt om Adele. Ik vind haar echt de beste zangeres die er is. Ze zingt loepzuiver en is ook nog eens echt heel erg leuk.”Extra zuur is het dat het weleens de laatste twee concerten van de zangeres konden zijn. Ze zei tijdens een eerder optreden waarschijnlijk geen tournees meer te gaan doen. “Ik hoop echt dat ze het concert inhaalt. Als ze echt zou stoppen, zou dit een heel raar afscheid zijn. Ze stelt nu toch bijna 200.000 mensen teleur.” In het Wembley-stadion kunnen ruim 90.000 bezoekers.Het kostten Mart en Letty veel moeite om een kaartje te krijgen. “We verheugen ons er al op sinds december. Voor de concerten in Nederland konden we geen kaartjes krijgen. Ik heb haar uiteindelijk al een keer in Antwerpen gezien, maar Letty nog nooit. Ik hoop echt dat we kunnen als ze het concert verzet, want dat is natuurlijk ook nog maar eens de vraag.”