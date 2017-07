Geen kind in auto bij dodelijk ongeluk Erp, zoekactie politie en brandweer niet meer nodig

KELDONK - In de auto die zaterdagmiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Erp zat geen kind. Dit laat de politie weten. Die startte eerder samen met een duikploeg van de brandweer een zoekactie in de Zuid-Willemsvaart, omdat er een leeg kinderzitje naast de auto werd gevonden. De bestuurster van het voertuig overleefde het ongeluk niet.

De politie laat weten dat het kinderzitje al leeg was. Hier werd na het ongeluk al rekening mee gehouden, maar omdat dit uitgesloten moest worden werd de zoekactie gestart.



Het ongeluk gebeurde op de N279 ter hoogte van Erp. Waarschijnlijk is één van de auto's op de verkeerde weghelft terechtgekomen en gebotst.De vrouw overleed ter plekke. De inzittenden van de andere auto zijn lichtgewond geraakt.Op N279 is het zaterdag erg druk vanwege Wish Outdoor dat in Beek en Donk gehouden wordt.