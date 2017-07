'Dit is de nachtmerrie waar je je kinderen voor waarschuwt' Brand Boxmeer laat ravage achter

BOXMEER - Schrikken vannacht voor Jos Lamers en zijn familie. Hun huis en het huis van de buren raakten beschadigd door brand. Het vuur begon bij twee auto's die op de oprit stonden. Hierna sloegen de vlammen over en was het vuur niet meer te stoppen. "Ik kon vannacht niet bevatten wat er gebeurde."

De carporten van beide huizen zijn verwoest en de huizen zelf zijn onbewoonbaar. "Het is een grote ravage binnen en buiten en we moeten het hier nu maar even mee doen. De boel weer opbouwen en gewoon weer verder gaan." De politie vermoedt volgens Jan dat de auto's in brand zijn gestoken.



De dochter van het gezin werd vannacht wakker door rook in haar kamer. Zij heeft de rest gewaarschuwd. Jos: "Ik zag toen dat de auto in brand stond en de rolluiken van de buren dicht waren. Ik ben langs de brandende auto gelopen en heb op de voordeur staan bonken." Door deze actie zijn de buren wakker geworden en konden zij via de achterkant het huis verlaten.Jos heeft zijn eigen auto nog weg kunnen zetten maar de auto van de buren was niet meer te redden. "Het vuur was gewoon te heftig." De familie is flink geschrokken en langzaam komt het besef over wat ze mee hebben gemaakt. "Je kunt hier niks aan veranderen, we moeten nu gewoon weer alles gaan opbouwen."