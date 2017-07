Nephertog veroorzaakt zoveelste vertraging kasteelmoord

BRUGGE - De nephertog, van wie zijn sprookjeshuwelijk in Oudenbosch een dag tevoren werd afgelast, heeft weer toegeslagen. De man is er verantwoordelijk voor dat de rechtszaak in verband met de kasteelmoord in België weer maanden vertraging heeft opgelopen. Dit meldt De Morgen, een Belgische krant.

De oplichter, die zich Marc-Anthonie van Wilderoden noemt, had justitie getipt dat hij in de gevangenis tweehonderd gesprekken had opgenomen met een Zeeuwse verdachte van de kasteelmoord. De rechtbank in Brugge legde maandag het proces stil, omdat de gesprekken als illegale afluisterpraktijken kunnen worden beschouwd. Volgens De Morgen staat er echter niets op de band en zijn er alleen transcripties, die de oplichter zelf heeft gemaakt.



Eindhovense verdachte

De kasteelmoord werd in januari 2012 gepleegd. Een inmiddels overleden Eindhovenaar zou de Belgische kasteelheer Stijn Saelens hebben gedood. Zijn neef Roy L. uit Tilburg, die sinds begin 2015 vastzit, wordt gezien als handlanger. De Zeeuw, die uit de school zou zijn geklapt tegen de nephertog, zit eveneens achter slot en grendel. De behandeling van de kasteelmoord gaat in september verder.



Van Wilderoden heeft in de loop der jaren een twijfelachtige staat van dienst gebouwd. Zo laat hij zich steeds anders noemen: Anthonie de Bruin, Anthony van Wilderen en ‘zelfs’ hertog Marc-Anthonie van Wilderoden d’Aragon. In Brabant is de man berucht vanwege het te elfder ure schrappen van een trouwplechtigheid in de basiliek in Oudenbosch. Een dag vóór het adellijke huwelijk met Tara Elliott, in 2010, werd hij opgepakt, omdat hij nog maanden moest uitzitten. Het afgeblazen trouwspektakel kwam hem op een extra celstraf te staan.



Meesteroplichter

De fantast, die ook bekend staat als meesteroplichter Antonie de B. uit Barneveld, stuurde in 2006 in ons land al een gerechtelijke procedure tegen Hells Angels in de war. De man werd opgevoerd als kroongetuige, omdat hij in de gevangenis belastende verklaringen van een hoofdverdachte had opgetekend – beweerde hij.



Eenmaal vrij is Van Wilderoden met geld van de overheid en van zijn schoonvader, hij was inmiddels toch getrouwd met Tara Elliott, een insectenbedrijf begonnen. Maar ook aan dit verhaal wordt getwijfeld.



Begin dit jaar bleek dat de man voor de zoveelste keer zijn boekje te buiten was gegaan. Toen werd bekend dat hem in Ierland, waarnaar hij was uitgeweken, een gevangenisstraf van twee jaar was opgelegd. In 2015 werd hij namelijk betrapt op winkeldiefstal. Onderzoek stelde verder vast dat hij zijn buit had doorverkocht.

Waarschijnlijk heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij de straf in een gevangenis in het Belgische Ieper mag uitzitten. Hier zou hij namelijk de tweehonderd gesprekken hebben gevoerd met Evert de C., de Zeeuwse verdachte in de kasteelmoord. Justitie in België onthoudt zich van enig commentaar. Eén van de advocaten die betrokken zijn bij dit hoofdpijndossier laat weten dat hij de aantekeningen van Van Wilderoden graag wil inzien.