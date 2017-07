NAC Breda begint oefencampagne met 4-0 overwinning op Zundertse selectie

ZUNDERT - NAC Breda is zaterdag het nieuwe voetbalseizoen traditioneel begonnen met een wedstrijd tegen de Zundertse selectie. Op een volgepakt sportpark De Wildert won de kersverse eredivisionist met 4-0.

Halverwege leidde NAC met 0-1 na een doelpunt van Arno Verschueren. De Belg schoot de bal binnen die door Thierry Ambrose met borst panklaar was gelegd. Kort daarvoor viel er al een halve omhaal van Ambrose die net over het Zundertse doel ging.



Na de rust stuurde trainer Stijn Vreven op keeper Sven van der Maaten na een compleet ander elftal het veld in. In eerste instantie leek de wedstrijd op magere Bredase overwinning uit te draaien. In het laatste gedeelte van de wedstrijd gaf NAC echter toch nog even gas. Doelpunten van Vermeeren en Rommens (2x) zorgden voor de 0-4 eindstand.De Zundertse selectie bestond uit spelers van Zundert, Moerse Boys, Wernhout, Achtmaal en VVR.