Voortvluchtige dader schietpartij Medoclaan alsnog opgepakt

EINDHOVEN - Een van de daders van de schietpartij aan de Medoclaan in Eindhoven is alsnog opgepakt. Hij kreeg eerder al een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd, maar was toen voortvluchtig. Een arrestatieteam hield de 44-jarige man, de bewoner van de villa waar de schietpartij was, vrijdag aan.

De schietpartij was in oktober 2014. Leden van de motorclubs No Surrender en Satudarah hadden ruzie en begonnen op elkaar te schieten. Niemand raakte gewond.



Drie jaar celstraf

De man werd vorig jaar juli veroordeeld voor het hebben van munitie en diefstal met geweld. De andere daders kregen zeven, vier, drieënhalf en drie jaar. De opgepakte man is in hoger beroep gegaan tegen zijn straf. Die zaak is binnenkort. De man zit voorlopig vast.



De schietpartij bij zijn villa werd op bewakingscamera's vastgelegd. Onder meer Bureau Brabant en Opsporing Verzocht lieten de beelden zien om de daders op te sporen.